Путин: общероссийское голосование будет проводиться, если позволит эпидемиологическая ситуация

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Он добавил: "Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее, очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее и готовиться к этому всеобщему всероссийскому голосованию".

Путин выразил надежду, что ЦИК использует все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.

Ранее во вторник Путин подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля.