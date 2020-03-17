Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9003 RUR   0.0229 GBR   2.0832 TRY   0.2645

Цена на нефть

16.03   $/bbl WTI 28.70 -3.03 Brent 30.05 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.03.2020 22:08

Путин: общероссийское голосование будет проводиться, если позволит эпидемиологическая ситуация

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Он добавил: "Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее, очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее и готовиться к этому всеобщему всероссийскому голосованию".

Путин выразил надежду, что ЦИК использует все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.

Ранее во вторник Путин подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЦИК, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Глава Центризбиркома вручила Путину удостоверение избранного президента РФ Путин набрал на этих выборах беспрецедентное число голосов - глава ЦИК РФ Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России - решение ЦИК Путин будет зарегистрирован кандидатом в президенты РФ во вторник Подписи в поддержку Путина будут сданы в ЦИК РФ 29 января, сообщают в его предвыборном штабе Путин лично подает документы в ЦИК РФ для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]