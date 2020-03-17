Путин: общероссийское голосование будет проводиться, если позволит эпидемиологическая ситуация

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.
"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Он добавил: "Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее, очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее и готовиться к этому всеобщему всероссийскому голосованию".
Путин выразил надежду, что ЦИК использует все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.
Ранее во вторник Путин подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля.
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Москвой
Президент Азербайджана поручил создать механизм оценки деятельности региональных руководителей
США ввели отсрочку по налоговым выплатам для частных лиц и бизнеса на сумму $300 млрд
ФРС запускает кредитный механизм для поддержки рынка коммерческих бумаг в условиях коронавируса
Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent торгуется у $30 за баррель
В Азербайджане число зараженных коронавирусом увеличилось до 34
В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей
Граждане Азербайджана, вернувшиеся из Италии, Турции и Венгрии будут помещены на карантин - премьер
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог