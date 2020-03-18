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Дальнее зарубежье 18.03.2020 14:10

В Бразилии два человека скончались после заражения коронавирусом

В Бразилии зафиксировали два летальных исхода после заражения коронавирусом, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Один человек скончался в Сан-Паулу, второй - в Рио-де-Жайнеро.

Оба скончавшихся мужчины, одному было 62 года, другому - 69 лет.

Один из них до заражения вирусом также страдал от гипертонии, диабета и гиперплазии предстательной железы. Первые симптомы заражения у него выявили 10 марта, спустя четыре дня его госпитализировали, и еще через четыре дня он умер.

У второй жертвы коронавируса также были сопутствующие заболевания, он, вероятно, заразился от своего пасынка, который ранее побывал в Нью-Йорке и, вероятно, привез с собой вирус.

Наибольшее количество заражений в Бразилии выявлено в штате Сан-Паулу - 164 случая из 291 по всей стране. Накануне губернатор штата Жоау Дориа объявил о введении в штате специальных мер по борьбе с распространением вируса. В частности, временно отменены занятия в образовательных учреждениях, культурные и спортивные мероприятия, ограничена работа общественного транспорта, закрыты музеи и библиотеки. Меры будут действовать, минимум, 30 дней.

Власти Сан-Паулу полагают, что вспышка в регионе может продлиться четыре-пять месяцев.

В Рио-де-Жанейро власти также закрыли доступ к достопримечательностям, в частности, к статуе Христа-Искупителя. Не работают музеи и театры.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]