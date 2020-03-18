Более 300 человек находятся в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус

Более 300 человек находятся в Боткинской больнице в Петербурге с подозрением на коронавирус Covid-19, все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в городском оперативном штабе в среду.

"Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет", - уточнили в штабе.

Подчеркивается, что новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. На данный момент в больнице находятся семь петербуржцев с подтвержденным Covid-19 и один житель Ленинградской области.