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СНГ 18.03.2020 14:30

Более 300 человек находятся в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус

Более 300 человек находятся в Боткинской больнице в Петербурге с подозрением на коронавирус Covid-19, все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в городском оперативном штабе в среду.

"Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет", - уточнили в штабе.

Подчеркивается, что новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. На данный момент в больнице находятся семь петербуржцев с подтвержденным Covid-19 и один житель Ленинградской области.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]