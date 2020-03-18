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СНГ 18.03.2020 14:39

Под контролем медиков из-за Covid-19 в РФ находятся почти 18 тыс. человек

Российские медики продолжают наблюдение за гражданами, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран или имели контакты с заболевшими: сейчас под контролем врачей 17,9 тыс. человек, сообщает в среду Роспотребнадзор.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 56991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19.

В пресс-службе Роспотребнадзора также сообщают, что, по последним данным на среду, в России проведено 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства озвучивала цифру в 110 тыс. тестов, причем, по ее словам, количество тестирований в России в ближайшее время будет увеличено кратно - минимум в два раза.

Тестированию подлежат, во-первых, прибывшие из неблагоприятных стран, во-вторых, контактные лица, и в-третьих - заболевшие ОРВИ, у которых выявлена пневмония, даже не связанная с коронавирусом.

Всего в стране, по состоянию на утро среды, 114 официальных случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕДИКИ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]