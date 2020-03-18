Wintershall Dea: основной эффект от COVID-19 придется на I и II кварталы 2020 г

Основной эффект от коронавируса придется на первое полугодие текущего года, ожидает руководство крупнейшей германской нефтегазовой компании Wintershall Dea.

Председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции заявил: "Мы ожидаем, что негативный эффект распространения коронавируса заметно скажется на мировой экономике прежде всего в 1-м и 2-м квартале 2020 года".