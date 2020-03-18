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ТЭК 18.03.2020 13:52

Wintershall Dea: основной эффект от COVID-19 придется на I и II кварталы 2020 г

Основной эффект от коронавируса придется на первое полугодие текущего года, ожидает руководство крупнейшей германской нефтегазовой компании Wintershall Dea.

Председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции заявил: "Мы ожидаем, что негативный эффект распространения коронавируса заметно скажется на мировой экономике прежде всего в 1-м и 2-м квартале 2020 года".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, WINTERSHALLDEA, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]