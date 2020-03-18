Внутренние войска Белоруссии взяли под охрану БелАЭС

Военнослужащие внутренних войск заступили на охрану Белорусской АЭС в тестовом режиме, официально объект перейдет под их охрану в конце марта, сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси Юрий Назаренко.
"Сейчас охрану атомной электростанции военнослужащие внутренних войск ведут в тестовом режиме (...). После подписания документов военнослужащие войсковой части 7434 заступят на полноценное боевое дежурство на объекте", - сказал Назаренко, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, уже завершен этап опытно-промышленной эксплуатации комплекса инженерно-технических средств физической защиты закончен, вся система охраны работает в штатном режиме.
"С 11 марта работает межведомственная комиссия по приему Белорусской АЭС под охрану. Работы ориентировочно завершатся к концу марта", - добавил Назаренко.
Как сообщалось, с конца лета 2019 года для физического прикрытия Белорусской АЭС заступил на боевое дежурство четырехбатарейный гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк, который вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.
Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток - исследование
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек
В ФРГ коронавирусом за два-три месяца заразятся 10 млн человек, если не соблюдать ограничительные меры - институт Роберта Коха
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Запуск американо-российского делового совета состоится уже после выборов в США, считает глава AmCham
Полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона нелегалов на границе с Турцией
Мнение о целесообразности голосования по Конституции 22 апреля вынесут профессионалы, решение за президентом - Песков
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог