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ТЭК 18.03.2020 13:56

Внутренние войска Белоруссии взяли под охрану БелАЭС

Военнослужащие внутренних войск заступили на охрану Белорусской АЭС в тестовом режиме, официально объект перейдет под их охрану в конце марта, сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси Юрий Назаренко.

"Сейчас охрану атомной электростанции военнослужащие внутренних войск ведут в тестовом режиме (...). После подписания документов военнослужащие войсковой части 7434 заступят на полноценное боевое дежурство на объекте", - сказал Назаренко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, уже завершен этап опытно-промышленной эксплуатации комплекса инженерно-технических средств физической защиты закончен, вся система охраны работает в штатном режиме.

"С 11 марта работает межведомственная комиссия по приему Белорусской АЭС под охрану. Работы ориентировочно завершатся к концу марта", - добавил Назаренко.

Как сообщалось, с конца лета 2019 года для физического прикрытия Белорусской АЭС заступил на боевое дежурство четырехбатарейный гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк, который вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]