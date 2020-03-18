В Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро среды, на Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 10 - в Черновицкой области (один летальный), три - в Киеве и Киевской области, один летальный - в Житомирской области, ведется работа с контактными лицами.
Такую информацию озвучил пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко в ходе онлайн-брифинга в Киеве.
При этом он анонсировал брифинг замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на 13:00 (15:00).
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