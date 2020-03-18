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СНГ 18.03.2020 13:54

В Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро среды, на Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 10 - в Черновицкой области (один летальный), три - в Киеве и Киевской области, один летальный - в Житомирской области, ведется работа с контактными лицами.

Такую информацию озвучил пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко в ходе онлайн-брифинга в Киеве.

При этом он анонсировал брифинг замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на 13:00 (15:00).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]