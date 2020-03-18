В ФРГ коронавирусом за два-три месяца заразятся 10 млн человек, если не соблюдать ограничительные меры - институт Роберта Коха

Институт биомедицинских исследований имени Роберта Коха исходит из того, что если не соблюдать введенные ограничения на общественную жизнь, то через два-три месяца в Германии будет 10 млн заразившихся коронавирусом нового типа, заявил глава института Лотар Вилер.
"Если не следовать ограничениям, то через два-три месяца заразившихся будет 10 миллионов", - сказал Вилер журналистам в Берлине.
Одновременно с таким числом больных медицинские учреждения справиться будут не в состоянии, предупредил он.
Вилер отметил, что пандемии всегда идут волнами, в результате чего эта пандемия в общей сложности может продлиться около двух лет.
Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.
Согласно предписанию должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.
Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.
Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.
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