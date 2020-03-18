Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 людей в мире превысило отметку в 200 тыс., сообщает в среду сайт Worldometer, собирающий такую статистику в режиме реального времени.
В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.).
В общей сложности коронавирус выявили в 167 зарубежных государствах и территориях.
При этом выздоровели к настоящему моменту 83 тыс. человек. Скончались от болезней или осложнений, вызванных вирусом, 8 009 человек.
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