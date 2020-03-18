Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток - исследование

Коронавирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на некоторых поверхностях - до трех суток, сообщает Медицинский журнал Новой Англии со ссылкой на исследование группы американских ученых.
"Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях - до нескольких дней", - сообщает журнал.
В исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с COVID-19.
Они выяснили, что, попав в воздух, COVID-19 может сохранять жизнеспособность на три часа.
На поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Так, дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов. На картоне он в состоянии "выжить" не более 24 часов, а на медных поверхностях - максимум четыре часа.
Ученые сравнили вирус SARS-CoV-2 более известный как COVID-19 с его предшественником SARS-CoV-1, возникшем также в Китае в 2002 году. SARS-CoV-1 за 2002 и 2003 год переболели 8 тыс. человек, с 2004 года ни одного нового случая выявлено не было. Ученые обнаружили схожести в том, как распространяются оба вируса и заявляют, что их исследование "предоставляют информацию, нужную для борьбы с пандемией".
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