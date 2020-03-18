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СНГ 18.03.2020 18:20

Правительство Киргизии задействует госрезерв в случае проблем с продовольствием из-за коронавируса

В Киргизии достаточно запасов продовольствия на случай ухудшения ситуации с коронавирусом, при необходимости власти страны готовы задействовать государственный резерв, заявил в среду вице-премьер республики Эркин Асрандиев.

"Социально-значимых товаров, в том числе продуктов питания, в стране достаточно. Просьба к гражданам, не поддаваться панике", - заявил Асрандиев, чьи слова приводит пресс-служба киргизского правительства.

"После того, как было объявлено, что заразившиеся являются жителями Сузакского района, на рынке города Джалал-Абада (...) наблюдается ажиотаж. Сообщают о том, что люди скупают муку. Сейчас местные органы власти во главе с мэром города Джалал-Абад ведут разъяснительную работу с населением. Вместе с этим, мы связались с поставщиками, (заявили - ИФ) о необходимости завоза муки и других основных продуктов на рынки Джалал-Абадской области. При необходимости мы задействуем государственные резервы", - сказал Асрандиев.

Минздрав Киргизии ранее в среду сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у мужчин 1950, 1958 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, РЕЗЕРВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]