В российской армии создали запас лекарств на случай распространения коронавируса

Запас лекарств и средств защиты сформирован в российской армии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявили в Минобороны РФ.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи", - заявили в министерстве.