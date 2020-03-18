В российской армии создали запас лекарств на случай распространения коронавируса

Запас лекарств и средств защиты сформирован в российской армии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявили в Минобороны РФ.
"В Вооруженных Силах Российской Федерации сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи", - заявили в министерстве.
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