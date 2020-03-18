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СНГ 18.03.2020 18:02

В российской армии создали запас лекарств на случай распространения коронавируса

Запас лекарств и средств защиты сформирован в российской армии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявили в Минобороны РФ.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи", - заявили в министерстве.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]