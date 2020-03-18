РФ направила Киргизии 7,5 тыс. тестов для выявления коронавируса

Россия предоставила Киргизии 7,5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19, что полностью покрывает потребности Минздрава республики, сообщает в среду пресс-служба киргизского посольства в Москве.

"В течение февраля-марта российская сторона направила в Киргизию несколько партий тест-систем для диагностики наличия коронавируса у населения. На сегодня, российской стороной передано 7,5 тыс. тест-систем, в результате чего потребность Министерства здравоохранения Киргизии полностью покрыта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минздрав Киргизии ранее в среду сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у мужчин 1950, 1958 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.