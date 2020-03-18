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Финансы 18.03.2020 14:32

Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят итоги 2019г

Общее годовое собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" состоится 30 апреля, отмечается в сообщении банка.

«30 апреля 2020 года в головном офисе банка состоится общее собрание акционеров. На нем акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2019 год», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры рассмотрят предложения о распределении прибыли банка за прошлый год и выплаты дивидендов.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]