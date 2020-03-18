Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят итоги 2019г

Общее годовое собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" состоится 30 апреля, отмечается в сообщении банка.

«30 апреля 2020 года в головном офисе банка состоится общее собрание акционеров. На нем акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2019 год», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры рассмотрят предложения о распределении прибыли банка за прошлый год и выплаты дивидендов.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов