Комфортная цена нефти для Wintershall Dea в 2020г составляет $35-40/барр. - CEO

Комфортная цена нефти для Wintershall Dea на этот год составляет $35-40 за баррель, сообщил председатель правления компании Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции.

"В этом году с точки зрения свободных денежных потоков нам необходима цена на нефть от $35 до $40 за баррель для обеспечения капвложений в разработку и разведку, и цена на газ - $4 за тыс. куб. фут. В следующем году этот уровень будет значительно ниже из-за запуска новых проектов", - сказал Мерен.

Как сообщалось, Wintershall Dea в 2020 году ожидает добычу нефти (без учета промыслов на суше в Ливии) до 600-630 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 617 тыс. б/с в 2019 году.

В 2019 году компания добывала 642 тыс. б/с, что на 9% больше, чем в 2018 году, и несколько выше собственного ориентира на год - 640 тыс. баррелей. В 2019 году себестоимость добычи Wintershall Dea составила $4,3 за баррель, сократившись на 20% к предыдущему году.