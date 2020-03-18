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СНГ 18.03.2020 14:49

Песков заявил, что успешно прошел тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что успешно прошел тест на коронавирус на рабочем месте.

"Да, успешно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сдал ли он тест на коронавирус.

Он рассказал, что время от сдачи теста до получения результата заняло порядка 12 часов.

"Я сдавал на рабочем месте. Специалист приезжал в администрацию (президента), и мы по очереди все к нему ходили", - сказал Песков.

"Мы живем, хотя и с мерами предосторожности, но достаточно рабочей жизнью, активной жизнью. Нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе и следить за симптомами", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]