Мнение о целесообразности голосования по Конституции 22 апреля вынесут профессионалы, решение за президентом - Песков

Окончательное решение о целесообразности проведения всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ 22 апреля примет президент, опираясь на мнение профессионалов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, кто будет принимать решение о голосовании 22 апреля или переносе этой даты, Песков сказал: "Лично президент этого сделать не может, и не должен этого делать".
"Вы знаете, что работает штаб (по борьбе с коронавирусом), работает координационная комиссия - там работают те, кто курирует медицинские ведомства и т.д. Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, кто примет окончательное решение, пресс-секретарь сказал: "Окончательное решение, конечно же, за президентом".
Песков подтвердил, что в случае негативного развития ситуации по коронавирусу голосование может быть перенесено на более поздний срок. На вопрос, при каких условиях плебисцит может быть отложен, пресс-секретарь сказал: "Очевидно, речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан, то об этом речи идти не может. Тогда будет принято решение о сдвижке сроков голосования вправо - то есть оно будет отложено".
На просьбу уточнить, какие конкретные параметры заболеваемости приведут к переносу голосования, Песков сказал: "Здесь будет объективно оцениваться ситуация по мере ее развития".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
В Кремле хотели бы повышения цены на нефть
Комфортная цена нефти для Wintershall Dea в 2020г составляет $35-40/барр. - CEO
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят итоги 2019г
Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток - исследование
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек
В ФРГ коронавирусом за два-три месяца заразятся 10 млн человек, если не соблюдать ограничительные меры - институт Роберта Коха
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог