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СНГ 18.03.2020 14:50

Мнение о целесообразности голосования по Конституции 22 апреля вынесут профессионалы, решение за президентом - Песков

Окончательное решение о целесообразности проведения всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ 22 апреля примет президент, опираясь на мнение профессионалов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, кто будет принимать решение о голосовании 22 апреля или переносе этой даты, Песков сказал: "Лично президент этого сделать не может, и не должен этого делать".

"Вы знаете, что работает штаб (по борьбе с коронавирусом), работает координационная комиссия - там работают те, кто курирует медицинские ведомства и т.д. Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, кто примет окончательное решение, пресс-секретарь сказал: "Окончательное решение, конечно же, за президентом".

Песков подтвердил, что в случае негативного развития ситуации по коронавирусу голосование может быть перенесено на более поздний срок. На вопрос, при каких условиях плебисцит может быть отложен, пресс-секретарь сказал: "Очевидно, речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья граждан, то об этом речи идти не может. Тогда будет принято решение о сдвижке сроков голосования вправо - то есть оно будет отложено".

На просьбу уточнить, какие конкретные параметры заболеваемости приведут к переносу голосования, Песков сказал: "Здесь будет объективно оцениваться ситуация по мере ее развития".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КОНСТИТУЦИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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