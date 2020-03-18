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Регион 18.03.2020 14:51

Полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона нелегалов на границе с Турцией

Столкновения произошли на греко-турецкой границе в ночь на среду, полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона мигрантов, сообщает Associated Press.

Порядка 500 нелегалов пытались прорваться через заграждения на границе ночью. Полиция Греции сообщила, что со стороны Турции также применили слезоточивый газ против мигрантов, чтобы не пустить их на территорию страны. В общей сложности у границы Турции и Греции в настоящее время находятся порядка 2 тыс. нелегалов.

Турция ранее объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Власти Греции начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. Однако в начале марта этого года Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, МАГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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