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ТЭК 18.03.2020 14:52

В Кремле хотели бы повышения цены на нефть

Нынешняя цена на нефть на мировом рынке - это низкая цена, "хотелось бы выше", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, устраивает ли Кремль нынешняя цена на нефть в $27 за баррель.

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - сказал пресс-секретарь.

Пескову напомнили о том, что из-за сложившейся ситуации Ирак предложил провести экстренную встречу ОПЕК+, а аналитики призывают присоединиться к решению проблемы G20. В связи с этим пресс-секретаря спросили о том, как Россия смотрит на данную проблему и стоит ли возвращаться к механизму координации добычи нефти.

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал Песков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]