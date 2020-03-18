В Кремле хотели бы повышения цены на нефть

Нынешняя цена на нефть на мировом рынке - это низкая цена, "хотелось бы выше", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, устраивает ли Кремль нынешняя цена на нефть в $27 за баррель.
"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - сказал пресс-секретарь.
Пескову напомнили о том, что из-за сложившейся ситуации Ирак предложил провести экстренную встречу ОПЕК+, а аналитики призывают присоединиться к решению проблемы G20. В связи с этим пресс-секретаря спросили о том, как Россия смотрит на данную проблему и стоит ли возвращаться к механизму координации добычи нефти.
"Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал Песков.
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