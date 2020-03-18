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СНГ 18.03.2020 20:18

МИД РФ призывает россиян минимизировать зарубежные турпоездки

МИД РФ в связи с поступающими запросами о возможности выезда за рубеж с туристическими целями напоминает о рекомендациях по минимизации поездок.

"К нам поступают вопросы... от граждан личного плана следующего содержания: можно ли сейчас выезжать за рубеж с туристическими целями? Приобретены путевки, заказаны отели, в частности, даже на Филиппины люди готовы отправиться", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Я хотела бы обратить внимание на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта: "Мы просим наших граждан минимизировать поездки"", - добавила официальный представитель МИД, отметив, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

В связи с этим, Захарова призвала относиться с ответственностью и учитывать, что ситуация меняется "буквально каждые полчаса".

"Потерять можно гораздо больше, можно быть заблокированными без возможности какой-либо коммуникации", - сказала Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, РОССИЯНЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]