МИД РФ призывает россиян минимизировать зарубежные турпоездки

МИД РФ в связи с поступающими запросами о возможности выезда за рубеж с туристическими целями напоминает о рекомендациях по минимизации поездок.
"К нам поступают вопросы... от граждан личного плана следующего содержания: можно ли сейчас выезжать за рубеж с туристическими целями? Приобретены путевки, заказаны отели, в частности, даже на Филиппины люди готовы отправиться", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Я хотела бы обратить внимание на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта: "Мы просим наших граждан минимизировать поездки"", - добавила официальный представитель МИД, отметив, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
В связи с этим, Захарова призвала относиться с ответственностью и учитывать, что ситуация меняется "буквально каждые полчаса".
"Потерять можно гораздо больше, можно быть заблокированными без возможности какой-либо коммуникации", - сказала Захарова.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти и снизила экспорт - JODI
Brent падала ниже $25, WTI рухнула к отметке $20 после нового шага Эр-Рияда в ценовой войне
Энергорегулятор Украины одобрил план развития ГТС до 2030г на $1,4 млрд
Начались первые испытания вакцины против коронавируса COVID-19 - гендиректор ВОЗ
AZAL чартерным рейсом вернул из Турции в Баку более 100 граждан Азербайджана
В Италии почти все жертвы коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог