Обвинение в адрес РФ о попытке дестабилизировать Запад на фоне пандемии коронавируса лишено здравого смысла - Песков

В Кремле отвергают обвинения России в том, что она развернула кампанию по дестабилизации ситуации и провоцировании панических настроений на Западе в связи коронавирусом.

"К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу его комментировать", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу дать оценку появившемуся в СМИ документу Евросоюза, в котором говорится об информационной кампании России в странах Запада, которая призвана вызвать там панику на фоне ситуации с коронавирусом.

"Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на какое-то конкретное СМИ, я мог бы вам сказать что-то конкретное", - отметил он.

По словам Пескова, в данном случае "речь идет опять о каких-то голословных обвинениях".

"По идее, в нынешней ситуации эта одержимость русофобская должна бы была пойти на спад. Но, видимо, не идет", - заявил Песков.