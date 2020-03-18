Украинский депутат заразился коронавирусом - СМИ

У народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирования новым коронавируса COVID-19, сообщает "ТСН" канала 1+1, со ссылкой на комментарий самого депутата.

"44-летний народный депутат Украины от избранный от 114 округа член депутатской группы "Довира" признал, что подхватил коронавирус", - сообщает ТСН.

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника ... - Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус", - сказал Шахов.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура проинформировал, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом Covid-19. "Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали - вирус уже подтвержден у этого народного депутата", - сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду в Киеве.

Он не озвучил имени заразившегося депутата. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал: "Это (нардеп из депутатской группы "Доверие" Сергей - ИФ-У) Шахов".