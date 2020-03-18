Мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации Москвы перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.
"Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом. В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома", - говорится в сообщении на личном сайте мэра Москвы, опубликованном в среду.
Особенно, по словам Собянина, просьба касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.
"Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией", - добавил мэр.
Собянин также попросил работодателей сообщить по электронной почте (письма предлагается слать на специально созданный для этого ящик [email protected]) о принятых решениях, и поделиться опытом организации удаленной работы. Прислать можно копии приказов по организации, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы.
"Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами. Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome", - отметил столичный градоначальник.
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