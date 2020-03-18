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СНГ 18.03.2020 22:34

Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на "удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации Москвы перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

"Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом. В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома", - говорится в сообщении на личном сайте мэра Москвы, опубликованном в среду.

Особенно, по словам Собянина, просьба касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

"Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией", - добавил мэр.

Собянин также попросил работодателей сообщить по электронной почте (письма предлагается слать на специально созданный для этого ящик [email protected]) о принятых решениях, и поделиться опытом организации удаленной работы. Прислать можно копии приказов по организации, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы.

"Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами. Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome", - отметил столичный градоначальник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]