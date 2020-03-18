Facebook и Google обсуждают с властями США использование данных о пользователях для борьбы с коронавирусом

Facebook, Google и другие крупные технологические компании ведут активные переговоры с американскими властями об использовании данных о местоположении их пользователей для борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета The Washington Post.
В том, чтобы получить данные, заинтересованы органы здравоохранения США, которые могли бы на их основании создать карту распространения инфекции, сообщили источники газеты. Такая информация поможет властям выявлять будущие очаги инфекции и решать, куда нужно отправить больше медицинских ресурсов, говорится в публикации.
Власти также заинтересованы в информации о местоположении, так как это поможет узнать, соблюдают ли американцы рекомендации по профилактике коронавируса, и действуют ли эти рекомендации. Речь идет о передаче сводной информации, не раскрывающей личность пользователей, утверждает издание.
В Google подтвердили переговоры с властями США, но отметили, что пока не передавали властям никакие данные и решают, участвовать ли в проекте. "Мы ищем способы, при которых агрегированная анонимная информация о местоположении поможет в борьбе с Covid-19", - заявил официальный представитель Google Джонни Лу.
В минувшее воскресенье в Белом доме прошла встреча, на которой присутствовали руководители технологических компаний, предприниматели и инвесторы, работающие в сфере технологий. Они представили администрации США идеи составления карты заболеваний и дистанционному оказанию медицинской помощи, пишет The Washington Post. В частности, по данным газеты, на встрече присутствовали представители Apple и Google.
Apple сообщила, что обсуждала на встрече только вопросы дистанционного обучения и лечения, компания не собирает данные о местоположении пользователей.
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