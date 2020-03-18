В Киргизии изолированы все 135 человек, летевших с паломниками, у которых выявлен COVID-19

Власти Киргизии нашли и изолировали всех 135 пассажиров, летевших 12 марта рейсом Air Arabia из Саудовской Аравии, среди которых были выявлены три человека с коронавирусом COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Киргизии Толо Исаков на брифинге в среду.

По его словам, малый хадж, после которого у граждан Киргизии выявили коронавирус, не был согласован с Духовным управлением мусульман республики.

"Паломники выезжали в Саудовскую Аравию самостоятельно, как туристы. Малый хадж не согласован с Духовным управлением мусульман Киргизии", - сказал Исаков.

Он сообщил, что теперь ведомство проверяет всех граждан Киргизии, выезжавших в этом году на умру в Саудовскую Аравию.

"Около тысячи человек из Киргизии совершили малый хадж. Сейчас мы их находим, берем анализы. Более 300 человек госпитализировано, кто с ними контактировал. Осталось найти около 30% граждан", - отметил Исаков.

Минздрав Киргизии ранее в среду сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у мужчин 1950, 1958 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.