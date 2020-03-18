Ситуация пока развивается не лучшим образом, бюджет РФ в 2020г будет дефицитным - Силуанов

Правительство РФ отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год: бюджет этого года будет дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на годовой коллегии Федерального казначейства.

Открывая заседание коллегии, Силуанов отметил, что оно проходит в необычном онлайн-формате из-за ограничений, связанных с коронавирусом. "Это лучше, чем ее просто отменить. Пусть такой формат сокращенный, немножко усеченный, но мы вполне онлайн можем слышать друг друга и провести обсуждение волнующих нас проблем", - сказал глава Минфина, который свою годовую коллегию, намеченную на 23 марта, вынужден был отменить.

"В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема - коронавирусная инфекция. Даже дело не в вирусе - сокращаются, сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует по нарастающей целый ряд других секторов. Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом", - заявил министр.

"Соответственно, мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется бюджета, мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, что общий объем федерального бюджета - около 20 трлн рублей. поэтому, конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать Фонда национального благосостояния. Собственно, для этого он формировался", - добавил Силуанов.

В поправках в бюджет на 2020 год, которые Госдума и Совет Федерации утвердили на прошлой неделе, предусмотрен профицит в размере 927,6 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Однако запланирована еще одна правка закона о бюджете в весеннюю сессию Госдумы.

Нужно сконцентрировать ресурсы на точечной эффективной поддержке отраслей экономики, регионов и малого предпринимательства. "Всех тех направлений, которые без господдержки, просто не смогут существовать", - заявил министр финансов.