Минздрав Таджикистана опроверг сообщения о планах дезинфицировать Душанбе с вертолетов армейской авиации

Министерство здравоохранения Таджикистана опровергло сообщения о намерении властей провести дезинфекцию Душанбе с военных вертолетов, чтобы не допустить распространение коронавируса в таджикской столице.
"Подобные сообщения и слухи не имеют никаких оснований, ни одной из воинских частей страны министерством здравоохранения и социального обеспечения республики таких запросов сделано не было", - заявил в среду в Душанбе первый замначальника Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Таджикистана Саид Давлатзода.
"По состоянию на 18 марта в стране не выявлено ни одного случая заболевания, поэтому призываем граждан не верить таким слухам. Министерство в сотрудничество со всеми структурами принимает меры по недопущению проникновения вируса в страну", - подчеркнул Давлатзода.
По данным пресс-службы Минздрава Таджикистана, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что якобы с 23:00 среды и до 5:00 следующего дня в Душанбе "вертолёты будут распылять средство дезинфекции", поэтому "окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя".
По данным министерства, в Таджикистане с 1 февраля по 18 марта были помещены на карантин по коронавирусу 1,89 тыс. человек, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана и Афганистана.
Из этого числа 1 тыс. 426 человек выписаны, 464 человек, продолжают находиться на карантине в инфекционных клиниках республики.
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