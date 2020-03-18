Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8754 RUR   0.0226 GBR   2.0592 TRY   0.2656

Цена на нефть

17.03   $/bbl WTI 26.95 -1.75 Brent 28.73 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2020 21:44

Минздрав Таджикистана опроверг сообщения о планах дезинфицировать Душанбе с вертолетов армейской авиации

Министерство здравоохранения Таджикистана опровергло сообщения о намерении властей провести дезинфекцию Душанбе с военных вертолетов, чтобы не допустить распространение коронавируса в таджикской столице.

"Подобные сообщения и слухи не имеют никаких оснований, ни одной из воинских частей страны министерством здравоохранения и социального обеспечения республики таких запросов сделано не было", - заявил в среду в Душанбе первый замначальника Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Таджикистана Саид Давлатзода.

"По состоянию на 18 марта в стране не выявлено ни одного случая заболевания, поэтому призываем граждан не верить таким слухам. Министерство в сотрудничество со всеми структурами принимает меры по недопущению проникновения вируса в страну", - подчеркнул Давлатзода.

По данным пресс-службы Минздрава Таджикистана, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что якобы с 23:00 среды и до 5:00 следующего дня в Душанбе "вертолёты будут распылять средство дезинфекции", поэтому "окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя".

По данным министерства, в Таджикистане с 1 февраля по 18 марта были помещены на карантин по коронавирусу 1,89 тыс. человек, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана и Афганистана.

Из этого числа 1 тыс. 426 человек выписаны, 464 человек, продолжают находиться на карантине в инфекционных клиниках республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]fax.az
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]