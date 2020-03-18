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СНГ 18.03.2020 22:11

В Казахстане для дезинфекции городов привлекают армейские подразделения биозащиты

Для дезинфекции городов в Казахстане в целях предотвращения распространения коронавируса привлекают подразделения биологической защиты Вооруженных сил, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения биологической защиты Вооруженных сил приступили к проведению дезинфекции территории и объектов с использованием специальной техники и оборудования", - сказал Дандыбаев на брифинге в среду.

Кроме того, по его данным, военнослужащие совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и в усилении блок-постов по границам карантинных зон городов Нур-Султан и Алматы.

"Это важный компонент организационных мероприятий, которые позволят упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства. Мы готовы откликнуться на любые запросы граждан и оказать всемерную помощь. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям вооруженными силами", - отметил он.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрывают на карантин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРМИЯ, КОРОНАВИРУС, ДЕЗИНФЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]