В Казахстане для дезинфекции городов привлекают армейские подразделения биозащиты

Для дезинфекции городов в Казахстане в целях предотвращения распространения коронавируса привлекают подразделения биологической защиты Вооруженных сил, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения биологической защиты Вооруженных сил приступили к проведению дезинфекции территории и объектов с использованием специальной техники и оборудования", - сказал Дандыбаев на брифинге в среду.

Кроме того, по его данным, военнослужащие совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и в усилении блок-постов по границам карантинных зон городов Нур-Султан и Алматы.

"Это важный компонент организационных мероприятий, которые позволят упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства. Мы готовы откликнуться на любые запросы граждан и оказать всемерную помощь. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям вооруженными силами", - отметил он.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрывают на карантин.