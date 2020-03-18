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Дальнее зарубежье 18.03.2020 17:40

В Израиле предупреждают о скором введении карантина

Глава министерства внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил в среду, что в стране может быть введен полный карантин.

"Нам необходимо готовиться к ситуации полного карантина, это неминуемое решение", - заявил он Армейскому радио.

По данным израильских СМИ, Эрдан уже отдал распоряжение о проведении подготовки к введению полного карантина. В случае реализации этого плана в стране будут введены еще более жесткие ограничения на передвижение людей.

Число заразившихся коронавирусом в Израиле к утру среды возросло до 427 человек.

Власти страны уже несколько дней призывают жителей оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Например, выйти за продуктами разрешается только в том случае, если в том или ином продовольственном магазине отсутствует услуга доставки. Кроме того, жителям разрешено выходить на прогулку не более чем на 10 минут при условии, что никого не будет находиться в непосредственной близости.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]