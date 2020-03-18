В Израиле предупреждают о скором введении карантина

Глава министерства внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил в среду, что в стране может быть введен полный карантин.
"Нам необходимо готовиться к ситуации полного карантина, это неминуемое решение", - заявил он Армейскому радио.
По данным израильских СМИ, Эрдан уже отдал распоряжение о проведении подготовки к введению полного карантина. В случае реализации этого плана в стране будут введены еще более жесткие ограничения на передвижение людей.
Число заразившихся коронавирусом в Израиле к утру среды возросло до 427 человек.
Власти страны уже несколько дней призывают жителей оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Например, выйти за продуктами разрешается только в том случае, если в том или ином продовольственном магазине отсутствует услуга доставки. Кроме того, жителям разрешено выходить на прогулку не более чем на 10 минут при условии, что никого не будет находиться в непосредственной близости.
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