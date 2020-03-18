Белорусы смогут находиться в транзитной зоне московских аэропортов не более суток

Граждане Белоруссии, возвращающиеся через Москву в республику, смогут находится в транзитной зоне не более суток, говорится в сообщении посольства Беларуси в РФ.

"По информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево". Обращаем внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" в течение 24 часов", - отметили в дипмиссии.

Согласно постановлению правительства России, с 00.00 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. Вместе с тем, иностранцам разрешен транзит через аэропорты.