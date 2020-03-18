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Транспорт и связь 18.03.2020 18:08

Белорусы смогут находиться в транзитной зоне московских аэропортов не более суток

Граждане Белоруссии, возвращающиеся через Москву в республику, смогут находится в транзитной зоне не более суток, говорится в сообщении посольства Беларуси в РФ.

"По информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево". Обращаем внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" в течение 24 часов", - отметили в дипмиссии.

Согласно постановлению правительства России, с 00.00 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. Вместе с тем, иностранцам разрешен транзит через аэропорты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АВИАТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]