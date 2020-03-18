Цена Brent упала ниже $27 за баррель, WTI опускалась до 18-летнего минимума

Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,80 (10,39%) - до $24,15 за баррель. Как отмечает CNBC, цена WTI в ходе торгов опускалась до $23,60, минимального уровня с апреля 2002 года.
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