Джакарта не отказалась от планов приобретения многоцелевых российских истребителей Су-35, несмотря на то, что программа закупки столкнулась с трудностями, заявил заместитель министра обороны Индонезии Сакти Вахью Тренгоно в интервью телеканалу CNN Indonesia.
"Мы не можем пока купить Су-35, потому что существуют некоторые препятствия", - сказал он, не вдаваясь в детали.
Заместитель министра обороны Индонезии отметил, что в связи этими препятствиями Джакарта также рассматривает вопрос о приобретении у США истребителей F-35 Lightning II пятого поколения для своих ВВС.
Как сообщалось, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу" заявил, что рассчитывает на выполнение контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35.
"Я надеюсь, что мы всё-таки с Индонезией завершим историю с контрактом по данной машине. У них сохраняется заинтересованность в этих самолетах", - сказал Шугаев.
12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник сообщило, что Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд.
Bloomberg отмечает, что решение отказаться от сделки власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за контракт с Россией. Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.
Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.
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