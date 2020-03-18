Иран собирает подписи под петицией с требованием к США убрать санкции в условиях пандемии коронавируса

Иран запустил кампанию по сбору подписей под петицией с требованием к США отменить односторонние санкции в отношении Исламской республики в условиях пандемии коронавируса.

Петиция открыта для подписания со среды на сайте corona2plus.com, к настоящему времени ее подписали более 6,4 тыс человек, сообщило иранское посольство в Москве.

"Нет коронавирусу! Нет санкциям! Коронавирус является глобальной угрозой, и борьба с этой глобальной угрозой требует международного сотрудничества. Экстерриториальные санкции правительства США против иранского народа являются преградой на пути объединения международных усилий в борьбе с этим глобальным бедствием", - говорится в петиции.

"США должны снять созданные ими преграды на пути улучшения положения сфере глобального здравоохранения", - подчеркивается в документе

Иран в настоящее время входит в тройку стран с самым высоким числом заразившихся, уступая только Китаю и Италии.

За минувшие сутки еще 147 человек скончались от последствий заражения коронавирусом и, таким образом, число жертв в этой стране достигло 1 135 человек.

Всего в стране, по данным Минздрава, выявлено 17 361 случай заражений с начала вспышки. За последние сутки заболели 1192 человека, излечились 5700 человек.