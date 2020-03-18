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Дальнее зарубежье 18.03.2020 19:40

ЕС планирует выделить 37 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями COVID-19

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали в среду два законопроекта о выделении средств для борьбы с последствиями вспышки COVID-19, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Так называемая инвестиционная инициатива по реагированию на коронавирус предоставит государствам-членам средства в размере 37 млрд евро на преодоление последствий кризиса", - говорится в коммюнике.

Около 8 млрд евро инвестиционной ликвидности будет выделено из неизрасходованного предварительного финансирования 2019 года для программ в рамках Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения и Европейского фонда морского и рыбного хозяйства, отметили в Совете ЕС.

Эта мера также обеспечит доступ к структурному финансированию в размере 29 млрд евро для всего ЕС на 2020 год.

Новые меры призваны помочь малым и средним предприятиям справиться с положением при нехватке ликвидности в результате пандемии, а также усилить инвестиции в продукты и услуги, необходимые для реагирования на кризис медицинских услуг.

Постпреды стран ЕС также одобрили законодательное предложение о расширении сферы действия Фонда солидарности ЕС на покрытие чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Первоначально фонд был создан для оказания помощи государствам-членам и странам-кандидатам в борьбе с последствиями стихийных бедствий. Включение в этот фонд чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения позволит Евросоюзу удовлетворить насущные потребности людей во время пандемии коронавируса, отмечается в сообщении Совета ЕС.

Теперь ожидается одобрение новых мер Европейским парламентом, после чего Совет ЕС оперативно примет свое решение по ним в письменном виде.

Ранее эти меры были выдвинуты главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]