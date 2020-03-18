ЕС планирует выделить 37 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями COVID-19

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали в среду два законопроекта о выделении средств для борьбы с последствиями вспышки COVID-19, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Так называемая инвестиционная инициатива по реагированию на коронавирус предоставит государствам-членам средства в размере 37 млрд евро на преодоление последствий кризиса", - говорится в коммюнике.
Около 8 млрд евро инвестиционной ликвидности будет выделено из неизрасходованного предварительного финансирования 2019 года для программ в рамках Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения и Европейского фонда морского и рыбного хозяйства, отметили в Совете ЕС.
Эта мера также обеспечит доступ к структурному финансированию в размере 29 млрд евро для всего ЕС на 2020 год.
Новые меры призваны помочь малым и средним предприятиям справиться с положением при нехватке ликвидности в результате пандемии, а также усилить инвестиции в продукты и услуги, необходимые для реагирования на кризис медицинских услуг.
Постпреды стран ЕС также одобрили законодательное предложение о расширении сферы действия Фонда солидарности ЕС на покрытие чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Первоначально фонд был создан для оказания помощи государствам-членам и странам-кандидатам в борьбе с последствиями стихийных бедствий. Включение в этот фонд чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения позволит Евросоюзу удовлетворить насущные потребности людей во время пандемии коронавируса, отмечается в сообщении Совета ЕС.
Теперь ожидается одобрение новых мер Европейским парламентом, после чего Совет ЕС оперативно примет свое решение по ним в письменном виде.
Ранее эти меры были выдвинуты главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз - посол
Энергорегулятор Украины одобрил план развития ГТС до 2030г на $1,4 млрд
WTI усилила падение до 12,6% на данных о росте запасов в США, Brent - $26,73 за баррель
Украина с 1 апреля введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося
В Италии почти все жертвы коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем
AZAL чартерным рейсом вернул из Турции в Баку более 100 граждан Азербайджана
Медработники, участвующие в мероприятиях по борьбе с COVİD-19 в Азербайджане, получат надбавки к зарплате
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог