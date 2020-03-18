WTI усилила падение до 12,6% на данных о росте запасов в США, Brent - $26,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться после выхода данных о росте запасов нефти в США.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляла $26,73 за баррель, что на $2 (6,96%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $3,4 (12,62%) - до $23,55 за баррель.
Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.
Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозировал увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.
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