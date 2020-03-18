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ТЭК 18.03.2020 19:11

WTI усилила падение до 12,6% на данных о росте запасов в США, Brent - $26,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться после выхода данных о росте запасов нефти в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляла $26,73 за баррель, что на $2 (6,96%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $3,4 (12,62%) - до $23,55 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозировал увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]