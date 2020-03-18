Медработники, участвующие в мероприятиях по борьбе с COVİD-19 в Азербайджане, получат надбавки к зарплате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в защитных и профилактических мероприятиях против нового коронавируса COVİD-19, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, работникам медучреждений задействованных в мерах по борьбе с коронавирусом назначена временная надбавка к зарплате в размере 3-5 кратных их должностного оклада.

Б.Рустамбеков