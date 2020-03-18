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Социум 18.03.2020 19:50

AZAL чартерным рейсом вернул из Турции в Баку более 100 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 18 марта выполнили еще один чартерный рейс из Турции и доставило в Баку 107 граждан Азербайджана.

«AZAL 18 марта выполнил еще один чартерный рейа для возвращения граждан Азербайджана из Турции. Рейсом Анталья -Баку были доставлены на родину 107 пассажиров, , оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире», - говорится в информации.

Ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.

«AZAL продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на Родину», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]