AZAL чартерным рейсом вернул из Турции в Баку более 100 граждан Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 18 марта выполнили еще один чартерный рейс из Турции и доставило в Баку 107 граждан Азербайджана.

«AZAL 18 марта выполнил еще один чартерный рейа для возвращения граждан Азербайджана из Турции. Рейсом Анталья -Баку были доставлены на родину 107 пассажиров, , оставшиеся в трех городах Турции — Антальи, Алании и Измире», - говорится в информации.

Ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.

«AZAL продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников на Родину», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков