Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8754 RUR   0.0226 GBR   2.0592 TRY   0.2656

Цена на нефть

17.03   $/bbl WTI 26.95 -1.75 Brent 28.73 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.03.2020 21:00

Турция из-за коронавируса закрывает границы с Грецией и Болгарией

Власти Турции в среду перекрывают сухопутные границы с Грецией и Болгарией в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает в среду агентство "Анадолу".

Кроме этого, будет закрыто морское сообщение Турции с континентальной частью Греции и ее островами.

Также с 19 марта гражданам Греции и Болгарии будет запрещен въезд в Турцию по земле и по морю. Запрет на въезд на турецкую территорию коснется и граждан третьих стран, которые за последние 14 дней побывали в Греции и Болгарии.

В то же время грузовое сообщение с данными странами закрываться не будет, но будет регулироваться предписаниями Минздрава и Минторга Турции.

"Анадолу" напоминает, что число случаев COVID-19 в мире превысило 200 тыс., 8 тыс. человек погибли, более 82,5 тыс. выздоровели. Число ныне болеющих превышает 109 тыс. человек, причем у 94% пациентов заболевание протекает в мягкой форме, а у 6% - в критической.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона нелегалов на границе с Турцией Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных иммигрантов в Европу Эрдоган распорядился не разрешать мигрантам отправляться в Грецию через Эгейское море Нелегальные мигранты продолжают попытки прорваться на территорию Греции из Турции Столкновения между нелегалами и греческими полицейскими происходят на турецко-греческой границе Юнкер приветствовал намерение турецких властей освободить двух задержанных греческих военных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]