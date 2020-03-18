Турция из-за коронавируса закрывает границы с Грецией и Болгарией

Власти Турции в среду перекрывают сухопутные границы с Грецией и Болгарией в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает в среду агентство "Анадолу".
Кроме этого, будет закрыто морское сообщение Турции с континентальной частью Греции и ее островами.
Также с 19 марта гражданам Греции и Болгарии будет запрещен въезд в Турцию по земле и по морю. Запрет на въезд на турецкую территорию коснется и граждан третьих стран, которые за последние 14 дней побывали в Греции и Болгарии.
В то же время грузовое сообщение с данными странами закрываться не будет, но будет регулироваться предписаниями Минздрава и Минторга Турции.
"Анадолу" напоминает, что число случаев COVID-19 в мире превысило 200 тыс., 8 тыс. человек погибли, более 82,5 тыс. выздоровели. Число ныне болеющих превышает 109 тыс. человек, причем у 94% пациентов заболевание протекает в мягкой форме, а у 6% - в критической.
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