Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8754 RUR   0.0226 GBR   2.0592 TRY   0.2656

Цена на нефть

17.03   $/bbl WTI 26.95 -1.75 Brent 28.73 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2020 22:16

Трамп назвал себя президентом военного времени

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что из-за угрозы коронавируса его президентство может считаться таким, которое пришлось на "военное" время.

"В некотором роде я вижу себя президентом военного времени", - сказал он на брифинге.

Заявление Трампа прозвучало после того, как он объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950 - 1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), цель которого - активизировать производство защитных масок и спецодежды.

"Я имею в виду, что мы сражаемся. Я имею в виду, что у нас тут очень жесткая ситуация", - пояснил президент.

В то же время он отдал дань уважения тому, как граждане США борются с коронавирусом.

"Американский народ в большинстве своем потрясающий", - сказал он.

В США выявлено свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 117 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]