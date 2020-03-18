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Дальнее зарубежье 18.03.2020 22:21

Власти всех стран должны делать все, чтобы замедлить распространение COVID-19 и выиграть время для ученых - Меркель

Ни лекарства, ни прививки от коронавируса COVID-19 пока не существует, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

"Во всем мире активно идут исследования, но пока нет ни терапии от коронавируса, ни прививки", - сказала Меркель в первом за срок ее нахождения у власти специальном обращении к гражданам ФРГ.

По словам канцлера, до тех пор, пока никаких лекарственных средств не будет получено, правительствам стран остается только одно - делать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса и "выиграть время".

"Время, чтобы наука смогла выработать лекарство и прививку. Но и прежде всего время для того, чтобы те, кто болен, могли быть обеспечены уходом наилучшим образом", - отметила она.

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Тэги: МЕРКЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]