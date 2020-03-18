Число выявленных случаев COVID-19 в Армении за день увеличилось с 84 до 110

Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Армении увеличилось до 110, сообщает министерство здравоохранения республики.
"По состоянию на 21:00 число зараженных коронавирусом лиц в Армении достигло 110. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. 94 случая связаны с выявленными двумя первичными случаями", - отметили в Минздраве.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что большинство случаев связаны с Эчмиадзином (где на помолвке мать жениха была заражена коронавирусом - ИФ) и производственным предприятием (швейная фабрика в Ереване - ИФ).
По его словам, фабрика имеет прямую связь с Италией, находится в ереванском административном округе Шенгавит. "Приехавший из Италии гражданин этой страны скрыл свою температуру путем приема лекарств, скрыл, что заражен, два дня провел на фабрике, после чего уехал из Армении, но оставил вирус", - отметил Пашинян.
Утром премьер сообщал о росте числа инфицированных до 84 человек.
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