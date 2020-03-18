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Регион 18.03.2020 22:32

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении за день увеличилось с 84 до 110

Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Армении увеличилось до 110, сообщает министерство здравоохранения республики.

"По состоянию на 21:00 число зараженных коронавирусом лиц в Армении достигло 110. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. 94 случая связаны с выявленными двумя первичными случаями", - отметили в Минздраве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что большинство случаев связаны с Эчмиадзином (где на помолвке мать жениха была заражена коронавирусом - ИФ) и производственным предприятием (швейная фабрика в Ереване - ИФ).

По его словам, фабрика имеет прямую связь с Италией, находится в ереванском административном округе Шенгавит. "Приехавший из Италии гражданин этой страны скрыл свою температуру путем приема лекарств, скрыл, что заражен, два дня провел на фабрике, после чего уехал из Армении, но оставил вирус", - отметил Пашинян.

Утром премьер сообщал о росте числа инфицированных до 84 человек.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]