Brent падала ниже $25, WTI рухнула к отметке $20 после нового шага Эр-Рияда в ценовой войне

Очередной шаг Саудовской Аравии в ценовой войне с Россией заставил нефтяные котировки пережить новый виток свободного падения. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Сейчас, по данным MarketWatch, произошла небольшая коррекция - фьючерс стоит $25,94 (снижение около 9,7%).

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на страдающем от низкого спроса из-за коронавируса рынке, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

На данный момент падение цен по отношению к уровню, на котором они находились перед распадом сделки ОПЕК+, составляет порядка 45%.

"То, что мы видим - по существу это эквивалент атомного взрыва для нефтяных рынков", - цитирует Bloomberg аналитика Rystad Energy Луизу Дискон. Она ожидает, что цены продолжат падать, пока не будет достигнута точка баланса с себестоимостью и производство не начнет сокращаться.

Цена на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в среду падала на четверть (25,6%), до $20,05 за баррель - минимума с 2002 года. В рамках коррекции цена немного поднялась - к отметке $21,74.

Тем временем цены на медь испытали максимальное падение с 2008 года на опасениях рецессии и сокращения спроса. Стоимость меди упала на 7,8%, до $4745 за тонну, опустившись ниже отметки $5000 впервые за три года.