Более 200 осужденных на пожизненное в Киргизии прекратили голодовку - ГСИН

Более 200 осужденных на пожизненное лишение свободы в Киргизии прекратили голодовку после разъяснительной работы с ними, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Государственной службе исполнения наказаний республики (ГСИН).

"После проведения разъяснительной работы осужденные на пожизненное лишение свободы 18 марта прекратили голодовку", - сказали в ГСИН.

По информации службы, на 16 марта число участников голодовки достигло 236 человек.

"Фактов обращения за медицинской помощью со стороны осужденных, отказавшихся от приема пищи, не было. Обстановка в исправительных учреждениях стабильная", - отметили в ГСИН.

9 марта более 200 осужденных на пожизненное лишение свободы в Киргизии обратились с письменными заявлениями об объявлении голодовки, требуя пересмотра приговоров в соответствии с новым Уголовным кодексом страны.

По данным ГСИН Киргизии, в настоящее время в исправительных учреждениях страны отбывают сроки наказания 347 лиц осужденных к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось, среди них - правозащитник Азимжан Аскаров, который в сентябре 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге Киргизии.

Весной 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Киргизии освободить правозащитника из заключения. Верховный суд Киргизии направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. Областной суд 24 января 2017 года оставил в силе вынесенный в 2010 году приговор Аскарову о пожизненном лишении свободы.

Коллегия Верховного суда Киргизии должна 6 апреля возобновить рассмотрение кассационной жалобы на приговор Аскарову.

Новый Уголовный кодекс Киргизии вступил в силу 1 января 2019 года.