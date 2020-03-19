Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

18.03   $/bbl WTI 20.37 -6.58 Brent 24.88 -3.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.03.2020 12:16

Бывший отель в центре Нур-Султана переоборудуют для пациентов с подозрением на коронавирус

Бывшая гостиница Ramada Plaza Astana в центре казахстанской столицы будет переоборудована для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил заместитель мэра Нур-Султана Бахтияр Макен.

"Если у нас (появится - ИФ-К) необходимость, с учетом увеличения пациентов с коронавирусом, мы будем создавать дополнительные койки. Сегодня акиматом приняты меры для того, чтобы обеспечить дополнительные койко-места для пациентов. Мы сегодня полную работу проводим, ремонтную работу для подготовки гостиницы Интерконтиненталь - это Ramada Plaza Astana, чтобы они могли принимать пациентов и соблюдать карантинный режим", - сказал Макен на пресс-конференции в четверг в Нур-Султане.

"Эту работу мы делаем, и в ближайшее время этот объект будет готов. Есть также другие объекты, которые сегодня готовы принимать в рамках плана "С". С ними идут переговоры, чтобы максимально обеспечить карантинный режим тех пациентов, которые имеют подозрение на опасную инфекцию", - добавил он.

В бывшем отеле Ramada Plaza Astana в последнее время размещался департамент полиции Нур-Султана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, ОТЕЛЬ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан Город Туркестан в Казахстане официально вступит в права культурной столицы тюркского мира в марте Назарбаев выступил против переименования Астаны в его честь Назарбаев после предложения о переименовании Астаны в его честь заявил о необходимости взвешенного подхода к подобным решениям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]