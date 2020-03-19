Бывший отель в центре Нур-Султана переоборудуют для пациентов с подозрением на коронавирус

Бывшая гостиница Ramada Plaza Astana в центре казахстанской столицы будет переоборудована для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил заместитель мэра Нур-Султана Бахтияр Макен.

"Если у нас (появится - ИФ-К) необходимость, с учетом увеличения пациентов с коронавирусом, мы будем создавать дополнительные койки. Сегодня акиматом приняты меры для того, чтобы обеспечить дополнительные койко-места для пациентов. Мы сегодня полную работу проводим, ремонтную работу для подготовки гостиницы Интерконтиненталь - это Ramada Plaza Astana, чтобы они могли принимать пациентов и соблюдать карантинный режим", - сказал Макен на пресс-конференции в четверг в Нур-Султане.

"Эту работу мы делаем, и в ближайшее время этот объект будет готов. Есть также другие объекты, которые сегодня готовы принимать в рамках плана "С". С ними идут переговоры, чтобы максимально обеспечить карантинный режим тех пациентов, которые имеют подозрение на опасную инфекцию", - добавил он.

В бывшем отеле Ramada Plaza Astana в последнее время размещался департамент полиции Нур-Султана.