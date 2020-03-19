Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев для борьбы против коронавируса

Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019, сообщает в четверг газета The New Zealand Herald.
"С 23:59 сегодняшнего дня (четверга - ИФ) мы закроем наши границы для всех нерезидентов... Эта мера не даст туристам и держателям временных виз, в том числе учащимся и временным работникам, въехать в Новую Зеландию", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
В страну помимо ее граждан и резидентов, смогут въехать их партнеры, опекуны и дети. Лететь граждане и их родственники должны одним рейсом.
Для всех новозеландцев, прибывших из-за границы, продолжит действовать 14-днейвный карантин, введенный ранее властями.
Запрет на въезд для иностранцев также ввела Австралия.
В Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ОБСЕ приостанавливает мониторинг карабахского конфликта из-за коронавируса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Банки в Азербайджане с 10 марта приобрели на валютных аукционах около $1,5 млрд на фоне роста спроса на валюту
Обвал цен на нефть и коронавирус угрожают будущему нефтяных компаний в Северном море - доклад
Подавляющая часть населения Земли обречена переболеть Covid-19 и обрести иммунитет - ученый
Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад
Минтруда купит у Kaspian Vista Rezidens квартиры для инвалидов Карабаха
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог