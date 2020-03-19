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Дальнее зарубежье 19.03.2020 12:45

Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев для борьбы против коронавируса

Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019, сообщает в четверг газета The New Zealand Herald.

"С 23:59 сегодняшнего дня (четверга - ИФ) мы закроем наши границы для всех нерезидентов... Эта мера не даст туристам и держателям временных виз, в том числе учащимся и временным работникам, въехать в Новую Зеландию", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В страну помимо ее граждан и резидентов, смогут въехать их партнеры, опекуны и дети. Лететь граждане и их родственники должны одним рейсом.

Для всех новозеландцев, прибывших из-за границы, продолжит действовать 14-днейвный карантин, введенный ранее властями.

Запрет на въезд для иностранцев также ввела Австралия.

В Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]