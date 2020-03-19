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СНГ 19.03.2020 12:13

В Казахстане выявлены еще семь инфицированных COVID-19, общее число заражений возросло до 44

В Нур-Султане выявлены семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 44 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, Нур-Султан - 25 случаев", - говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в четверг.

Новые зараженные - все граждане Казахстана, сообщил официальный представитель Минздрава страны Диас Ахметшарип.

"Это граждане Казахстана от 25 до 52 лет. Все они из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре, состояние здоровья у всех удовлетворительное", - проинформировал Ахметшарип.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]