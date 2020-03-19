В Казахстане выявлены еще семь инфицированных COVID-19, общее число заражений возросло до 44

В Нур-Султане выявлены семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 44 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.
"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, Нур-Султан - 25 случаев", - говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в четверг.
Новые зараженные - все граждане Казахстана, сообщил официальный представитель Минздрава страны Диас Ахметшарип.
"Это граждане Казахстана от 25 до 52 лет. Все они из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре, состояние здоровья у всех удовлетворительное", - проинформировал Ахметшарип.
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.
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