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Инфраструктура и тендеры 19.03.2020 11:44

ФСРВП направит около 30 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 30 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для 1,89 тыс. семей вынужденных переселенцев, проживающих в новом жилом квартале в Абшеронском районе.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Cavid-2016» подписан контракт на строительство школы. Сумма заключенного контракта - 11 млн 98,576 тыс. манатов.

Согласно условиям второго контракта, заключенного с ОАО «Azersutechizattikinti», компания обязуется провести работы по прокладке систем водоснабжения и канализации. Стоимость контракта – 13 млн 561,534 тыс. манатов.

Контракт, заключенный с ООО «Tunel-Metro Inshaat», предусматривает строительство системы газоснабжения на территории жилого квартала (стоимость 5 млн 75,844 тыс. манатов).

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФСРВП, ПОДРЯДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]