ФСРВП направит около 30 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 30 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для 1,89 тыс. семей вынужденных переселенцев, проживающих в новом жилом квартале в Абшеронском районе.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Cavid-2016» подписан контракт на строительство школы. Сумма заключенного контракта - 11 млн 98,576 тыс. манатов.
Согласно условиям второго контракта, заключенного с ОАО «Azersutechizattikinti», компания обязуется провести работы по прокладке систем водоснабжения и канализации. Стоимость контракта – 13 млн 561,534 тыс. манатов.
Контракт, заключенный с ООО «Tunel-Metro Inshaat», предусматривает строительство системы газоснабжения на территории жилого квартала (стоимость 5 млн 75,844 тыс. манатов).
Х.Насирзаде
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