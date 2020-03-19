Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

18.03   $/bbl WTI 20.37 -6.58 Brent 24.88 -3.85

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.03.2020 12:08

Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

Около 80% летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-19 в США приходится на людей старше 65 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом, согласно докладу, самый высокий показатель смертности среди заболевших выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%).

Отмечается также, что около 36% от общего числа случаев госпитализации приходится на людей возрастом от 65 лет.

"В США, чем старше пациент, тем выше риск серьезного заболевания и смерти от COVID-19", - указывается в докладе.

В нем подчеркивается, что пока в США не выявлено ни одного случая смерти у людей возрастом до 19 лет.

"Воздержание от контактов с другими лицами рекомендуется людям любых возрастов для замедления распространения вируса", - указали авторы доклада.

Доклад основан на исследовании, в ходе которого анализировались данные о случаях заболевания и смертности в период с 12 февраля по 16 марта.

По последним данным, в США зафиксировано около 9,4 тыс. случаев заболевания, более 150 человек скончались. Около 100 выздоровели. Остальные проходят курс лечения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, ВОЗРАСТ


Похожие новости


Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток - исследование Экономические последствия коронавируса могут быть хуже, чем финансовый кризис 2008 года - Минфин США Трамп и губернатор штата Нью-Йорк обвинили друг друга в неэффективной борьбе с коронавирусом Уже 70 человек стали жертвами коронавируса в США В США начали испытывать новую вакцину от коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]