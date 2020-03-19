Мониторинг цен в магазинах и аптеках с 20 марта начнется во всех регионах и сетях - Мишустин

Власти с 20 марта начнут мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех субъектах РФ и сетях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал Мишустин.
По его словам, это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
"В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции, и они нам об этом сообщают и подтверждают это", - сказал глава кабмина
Мишустин отметил, что те магазины, которые не смогут сформировать запасы, смогут претендовать на льготные кредиты.
"Для этого министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг оперативно разработают соответствующие механизмы, торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов", - сообщил Мишустин.
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