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СНГ 19.03.2020 12:15

Мониторинг цен в магазинах и аптеках с 20 марта начнется во всех регионах и сетях - Мишустин

Власти с 20 марта начнут мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех субъектах РФ и сетях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал Мишустин.

По его словам, это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

"В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции, и они нам об этом сообщают и подтверждают это", - сказал глава кабмина

Мишустин отметил, что те магазины, которые не смогут сформировать запасы, смогут претендовать на льготные кредиты.

"Для этого министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг оперативно разработают соответствующие механизмы, торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов", - сообщил Мишустин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МАГАЗИНЫ, ЦЕНЫ, МОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]