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Транспорт и связь 19.03.2020 12:16

Киргизия закроет воздушное пространство для всех стран, кроме России - Минтранс

Власти Киргизии из-за коронавируса Covid-19 намерены закрыть воздушные границы для всех стран, кроме России, сообщает в четверг Министерство транспорта и дорог республики.

"Сегодня республиканский штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции будет рассматривать вопрос закрытия воздушных границ. Мы оставим только рейсы из России в Киргизию", - сообщили в Минтрансе.

В Минтрансе добавили, что сохранятся два рейса из Москвы в Бишкек и Ош, а также рейс из Новосибирска в Бишкек.

17 марта в связи с всемирной пандемией распространения коронавируса Covid-19 авиавласти различных стран в целях предотвращения дальнейшего распространения объявили о временной приостановке авиаперелетов. В бишкекском аэропорту "Манас" была отменена часть рейсов некоторых авиакомпаний, выполняющие регулярные международные рейсы.

Минздрав Киргизии накануне сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у мужчин 1950, 1958 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]